Вашингтон, США, , 21:41 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в рамках саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба Белого дома США по итогам общения с журналистами.

«Трамп заявил, что он встретится с президентом России Путиным и китайским президентом Си на саммите G20 в Японии», — сказано в сообщении пресс-службы Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня российские СМИ сообщили о том, что власти США запросили у Российской Федерации встречу на высшем уровне. Детали этой встречи якобы должен обсудить государственный секретарь Майк Помпео в Сочи 14 мая. Однако помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что никакого запроса о встрече не было.