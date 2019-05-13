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Свергнутому президенту Судана выдвинуто обвинение в убийствах протестующих

Политика

Омар аль-Башир заключен в тюрьму в Хартуме

Хартум, 13 мая 2019, 21:30 — REGNUM  Прокуратура Судана выдвинула обвинения в убийствах протестующих свергнутому президенту страны Омару аль-Баширу, 13 мая передает агентство Associated Press.

Пока неизвестно, какого наказания для бывшего многолетнего главы Судана добивается прокуратура. Выдачи аль-Башира также добивается Международный уголовный суд в Гааге.

Аль-Башир в настоящий момент заключен в тюрьму в Хартуме, власть в стране захватил военный совет, на улицах столицы продолжаются массовые протесты.

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