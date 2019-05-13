Зеленский подрядил религиозных лидеров Украины возвращать Крым и Донбасс

Киев, , 21:20 — REGNUM Избранный президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в сюжете которого иерархи различных религиозных конфессий обращаются к жителям Крыма и Донбасса. Видеозапись опубликована на странице Зеленского в социальной сети Facebook.

Известно, что Зеленский встретился с религиозными лидерами Украины и обсудил с ними «развитие диалога с жителями оккупированных территорий». Так на Украине называют Крым и Донбасс.

Напомним, что Крым провел референдум о самоопределении, когда в Киеве власть захватили бандеровцы и их приспешники. В Донбассе жители выступили против государственного переворота, но захватившие власть бандеровцы бросили против них танки и фронтовую авиацию. Жителям Донбасса пришлось провозгласить независимость.

Тем не менее украинские власти продолжают считать эти территории «своими» и требуют их возвращения. Жители Крыма, а также Донецкой и Луганской Народных республик уже не раз заявляли, что ни о каком возвращении в состав Украины речь идти не может.

В видеозаписи, по итогам встречи религиозных лидеров с Зеленским, каждый из иерархов обращается к жителям Донбасса и Крыма. Часть иерархов говорит о том, что эти земли должны вернуться в состав Украины, и что без них Украину якобы сложно себе представить. Каждый из иерархов говорит о мире и прекращении вражды.

В записи видео приняли участие: глава украинских раскольников Филарет (Денисенко) глава УГКЦ Блаженнейший Святослав, глава УПЦ МП Онуфрий, муфтий Крыма Айдер Рустемов, и другие религиозные лидеры.

Зеленский поставил под видео такую подпись:

«Мы с вами! Мы вместе! Мы — одна страна!»