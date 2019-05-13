В Брюсселе призвали США к «максимальной сдержанности» в отношениях с Ираном

Брюссель, , 20:37 — REGNUM Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции на встрече с госсекретарём США Майклом Помпео предостерегли Вашингтон от военной эскалации отношений с Ираном. Об этом 13 мая сообщила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

«Помпео ясно услышал сегодня от меня и других министров, что мы живём в деликатный момент, когда самым подходящим и ответственным подходом должна быть максимальная сдержанность и недопущение любой эскалации, в том числе военной», — приводит её слова телеканал RT.

Как передавало ИА REGNUM, Майкл Помпео должен быть 13 мая прибыть с визитом в Москву, однако сегодня в Госдепартаменте США сообщили, что он отправится в Брюссель, где проведёт переговоры с представителями ЕС по Ирану.

14 мая в Сочи должны состояться переговоры Майкла Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что ситуация после одностороннего выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана также будет одной из центральных тем переговоров.

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