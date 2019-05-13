Глава комитета Петербурга за год разбогател на 27 млн рублей

Санкт-Петербург, , 20:24 — REGNUM Доходы главы комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Владимира Григорьева за год выросли почти на 27 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные деклараций, опубликованных на сайте Смольного, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, за 2017 год чиновник Григорьев заработал чуть более 2,5 млн рублей, его супруга — почти 30 млн рублей.

Но в 2018 году Владимир Григорьев сумел добиться дохода в 29,2 млн рублей. Главный архитектор Петербурга все так же владеет квартирой в 164 кв. метра, еще двумя апартаментами, совокупно площадью в 300 кв. метров, он пользуется. Григорьеву принадлежит земля в 3,5 тыс. кв. метров, а также два гаража.

В прошлом году он также декларировал третий гараж и некое нежилое помещение площадью 127 кв. метров, от которых, видимо, за год успел избавиться. Ездит Григорьев на Волге. Впрочем, у его жены все еще имеются две других машины — Mersedes и Range Rover. Кроме того, ее доходы сократились почти вдвое, за 2018 год она заработала лишь 15 млн рублей.

Супруга Григорьева по-прежнему является обладательницей не только российской, но и зарубежной недвижимости — владеет апартаментами в Латвии, парковочным местом и подсобкой.

Стоит заметить, в прошлом году Владимира Григорьева жестко критиковали даже в городском парламенте, в том числе и лично спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, который был недоволен разрешенной КГА застройкой свободных пятен в Петроградском районе, уничтожением скверов и «уплотниловкой». Депутат называл поступки Григорьева «мерзкими» с трибуны Мариинского дворца. Однако спустя несколько месяцев ЗакС объявил Григорьеву благодарность, а Макаров уже отзывался о нем как о замечательном профессионале.

Добавим, ранее декларацию о доходах представили чиновники комитета по строительству. Выяснилось, что и здесь руководство сумело существенно поправить свое материальное положение за год. Глава комстроя Леонид Кулаков в 2018 году получил 13,2 млн рублей, что на 11 млн рублей больше его результата 2017 года. Его заместитель Александр Постраш тоже поднял доход на 10,6 млн рублей за год. Впрочем, в обоих случаях, судя по всему, деньги появились с продажи квартир.