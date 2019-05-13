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Глава Мордовии увеличил доход в 2018 году

Политика

Супруга же руководителя республики, напротив, сократила заработок

Саранск, 13 мая 2019, 20:21 — REGNUM  Глава Мордовии Владимир Волков отчитался о доходах за 2018 год. Декларация главы республики опубликована на официальном портале правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2018 году Волков заработал 3,368 млн рублей. В собственности главы региона три земельных участка совокупной площадью более 3,1 тыс. кв. метров, жилой дом площадью 375,1 кв. м, а также квартира площадью 166 кв. метров. В пользовании руководителя региона — земельный участок площадью 2092 кв. м. Транспортных средств Волков не имеет.

Супруга главы республики заработала по итогам 2018 года 785,286 тыс. рублей. У нее в пользовании два земельных участка, дом и квартира. Транспортными средствами супруга Волкова не владеет.

Отметим, что по сравнению с предыдущим годом доход главы республики вырос на 578 тыс. рублей. В то же время заработок супруги Волкова сократился на 950 тыс. рублей.

В течение года перечень объектов собственности, которыми владеют супруги, не изменился. Все имущество расположено на территории России.

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Доходы чиновников и депутатов в 2018 году
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