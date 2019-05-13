Украинских националистов назвали самой большой проблемой Зеленского

Москва, , 21:24 — REGNUM Самой большой проблемой для новой украинской власти в лице Владимира Зеленского и его команды могут стать националисты. Об этом заявил лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Люди поздравляют Зеленского с победой на президентских выборах. Но его не поздравлять надо, ему надо соболезновать. Ситуация, в которой он приходит к власти, ужасна. Там не просто лебедь, рак и щука, там по 33 лебедя, рака и щуки, и каждый в свою сторону тянет. Причём самая большая проблема — националисты», — рассказал Кот.

По его словам, концентрация националистов в органах власти Украины последнее время повышается.

Как сообщало ИА REGNUM, политический эксперт Михаил Маркелов считает, что на Украине до сих пор живут в состоянии, словно выборы главы государства продолжаются, а не завершены. Это подтверждает и поведение Зеленского, который до сих по не начал вести политическую деятельность, направленную на развитие страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко расставляет лепёшки, пока Зеленский бездействует — эксперт