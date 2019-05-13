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Порошенко в Брюсселе пообещал поддерживать Зеленского

Политика

Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента Украины

Порошенко в Брюсселе пообещал поддерживать Зеленского
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 13 мая 2019, 19:58 — REGNUM  Уходящий президент Украины Пётр Порошенко готов оказывать содействие и поддержку Владимиру Зеленскому на посту главы государства на определённых условиях. Об этом он заявил 13 мая в Брюсселе на мероприятиях, посвящённых десятилетию программы «Восточное партнёрство».

Порошенко сообщил участникам мероприятия о своём намерении продолжить политическую деятельность после ухода с поста президента. Условием поддержки Зеленского он назвал сохранение курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО. При этом сам он уверен, что данный курс будет продолжен.

Порошенко также заявил, что он заинтересован в том, чтобы Верховная рада как можно скорее определилась с датой инаугурации Зеленского. На сегодняшний день в украинском парламенте зарегистрировано пять проектов постановлений с разных датами инаугурации — 19, 20 и 26 мая.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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