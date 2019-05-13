Кадыров опроверг информацию о нападении на силовиков в Чечне

Грозный, , 19:56 — REGNUM Информация о том, что в апреле в Чечне была совершена вылазка террористов, не соответствует действительности. Никакого нападения на силовиков в Урус-Мартановском районе не было, а сама информация является фальшивкой. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он обвинил информационные ресурсы, которые тиражируют провокационные новости от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в информационном терроре, за который они должны ответить.

«…отдельные ресурсы тиражируют фальшивку, что в окрестностях Урус-Мартана боевики обстреляли силовиков. Никакого инцидента не было. Это информационный террор, за который по закону нужно призвать к ответу», — цитирует Кадырова его пресс-служба.

Напомним, события, о которых говорит чеченский лидер, произошли в апреле 2019 года. Ряд СМИ опубликовал видео, на котором запечатлен якобы обстрел колонны силовиков. При этом утверждается, что все это происходит 22 апреля 2019 года неподалеку от селения Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе Чечни.