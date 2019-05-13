В Чебоксарах появились новые вице-мэры

Чебоксары, , 19:48 — REGNUM В администрации Чебоксар по результатам конкурсов назначены два заместителя сити-менеджера и руководители двух муниципальных учреждений. К исполнению своих обязанностей они приступили 13 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

Заместителем главы администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства города — начальником управления архитектуры и градостроительства стал Иван Кучерявый, который ранее работал начальником МБУ «Управление капитального строительства и архитектуры». Он будет заниматься реализацией «перспективной застройки территории города (в том числе объектами социально-бытовой сферы общегородского и районных значений)», организацией муниципального и социального жилищного строительства, а также завершением строительства законсервированных и недостроенных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, данный пост освободился в августе 2018 года после прокурорской проверки, выявившей конфликт интересов. По данным надзорного ведомства, должностное лицо согласовало проект постановления в земельной сфере, которым создавались более выгодные условия для юридического лица, одним из учредителей которого являлась его супруга. В апреле 2018 года, также после прокурорской проверки, освободилось кресло замглавы администрации по экономическому развитию и финансам.

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Заместителем главы администрации города по экономическому развитию и финансам назначен Владимир Яковлев, до этого занимавший пост директора операционного офиса «Чувашский» нижегородского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк». В числе его обязанностей — организация и осуществление контроля над эффективностью использования бюджетных и внебюджетных средств, увеличение доходов бюджета, привлечение инвестиций и «кредитов для реализации важнейших социально-экономических программ и проектов города», работы по развитию внешнеэкономических связей.

Кроме этого, назначен директор МКУ «Центр организации закупок» города Чебоксары. Им стал Сергей Егоров, который ранее работал заместителем. На вакантную должность директора муниципального казанного учреждения «Земельное управление» назначен Александр Башков. С 2017 года она работал заместителем мэра, руководителем аппарата в администрации города Козьмодемьянска.

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