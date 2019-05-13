Евросоюз призывает к прекращению огня в Ливии

Брюссель, , 19:46 — REGNUM Евросоюз призвал стороны конфликта в Ливии к прекращению огня, 13 мая передает агентство Associated Press.

Министры иностранных дел стран ЕС призывают «все стороны незамедлительно добиться прекращения огня и сотрудничать с ООН в целях обеспечения полного и всеобъемлющего прекращения военных действий».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала апреля «Ливийская национальная армия» Халифы Хафтара штурмует Триполи — столицу «международно признанного» правительства Файеза Серраджа.

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