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Евросоюз призывает к прекращению огня в Ливии

Политика

Армия Хафтара продолжает штурмовать Триполи

Евросоюз призывает к прекращению огня в Ливии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ливия

Брюссель, 13 мая 2019, 19:46 — REGNUM  Евросоюз призвал стороны конфликта в Ливии к прекращению огня, 13 мая передает агентство Associated Press.

Министры иностранных дел стран ЕС призывают «все стороны незамедлительно добиться прекращения огня и сотрудничать с ООН в целях обеспечения полного и всеобъемлющего прекращения военных действий».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала апреля «Ливийская национальная армия» Халифы Хафтара штурмует Триполи — столицу «международно признанного» правительства Файеза Серраджа.

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Гражданская война в Ливии
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