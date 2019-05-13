Порошенко расставляет лепёшки, пока Зеленский бездействует — эксперт

Москва, , 19:54 — REGNUM На Украине до сих пор живут предвыборной кампанией, и власти не в состоянии исполнять свои функции. Такое мнение высказал политический эксперт Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«На Украине считают, что время сдачи анализов ещё не прошло. Они словно живут этой избирательной кампанией. Мы наблюдаем потрясающую картину. У людей прошли выборы, они стремились, голосовали против Порошенко. Но они не понимают, что сейчас надо делать. Такое ощущение, что группа заезжих идиотов оказалась на необитаемом острове, мечется по острову и кричит: «Где здесь дорога к океану?» Да здесь везде дорога к океану, это остров, вы не понимаете, что ли? Найти политическую доминанту, консолидировать общество — этого вообще не получается», — отметил Маркелов.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский действует в этом же формате и до сих пор не озвучил алгоритм действий или программу, которая могла бы вывести страну из кризиса. Маркелов уверен, что бездействие Зеленского не надо списывать на несостоявшуюся ещё инаугурацию, дескать, у новоизбранного президента ещё нет властных полномочий. Уже сейчас победитель президентских выборов мог бы начать политическую работу.

«Мы сегодня уже видим, что человек, обладающий номинально властью, ничего не предлагает. Порошенко этим пользуется. Он смотрит: команды нет, ничего нет, поставил своих судей А чтобы переизбрать судей, должно пройти пять лет. Мы, когда говорим, что это минное поле — лепёшки, расставленные Порошенко, везде. И Верховная рада продолжает играть на том же поле. На Украине сегодня все ненавидят всех. Избиратели ненавидят Верховную раду. Верховная рада ненавидит Зеленского. Зеленский ненавидит Верховную раду. Порошенко ненавидят все. На Украине идёт грязная борьба за власть, им плевать на свой народ», — рассказал эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер фракции «Батькивщина», депутат Юлия Тимошенко призвала Зеленского создать новый орган, при помощи которого можно будет расследовать преступления постмайданного режима и привлечь к ответственности пока ещё действующего президента Петра Порошенко.

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