Понедельник, 13 Мая 2019 года
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В Госдуме объяснили шантаж Климкина по Минским соглашениям

Политика

Саботаж

Москва, 13 мая 2019, 19:32 — REGNUM  Угрозы главы МИД Украины Павла Климкина отказаться от Минска-2 в случае восстановления прав делегации РФ в ПАСЕ — «вульгарный шантаж». Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Однако его слова характеризуют всю эпоху правления уходящего президента и его команды. Им не важен мир в своей же стране, главное — угодить заокеанским тьюторам и сделать как можно хуже России на тех международных площадках, где это возможно. Выполнение Минских соглашений и так откровенно саботировалось Порошенко и Ко, здесь Климкин не пообещал ничего нового», — заявил Слуцкий.

Парламентарий надеется, что новое руководство Украины в первую очередь пересмотрит политику в отношении конфликта на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.

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Минские соглашения и их выполнение
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