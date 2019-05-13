Председателем совета директоров ОАК стал экс-глава Минобороны Сердюков

Москва, , 19:31 — REGNUM Директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», бывший министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков, который обвинялся в хищениях в особо крупных размерах, снятый с должности и амнистированный как «защитник Отечества» по случаю 20-летия Конституции в 2014 году, стал председателем совета директоров «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК). Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба компании.

«Избрать председателем совета директоров ПАО «ОАК» Сердюкова Анатолия Эдуардовича», — сказано в сообщении пресс-службы ОАК.

Напомним, что в 2012 году в России развернулось уголовное дело «Оборонсервиса» — коммерческой структуры, тесно связанной с военным ведомством. Преступная схема была в том, что имущество Министерства обороны распродавалась по заниженным ценам, тем самым был нанесен прямой ущерб государству.

Сердюков был снят с должности, возбуждено уголовное дело, все шло к суду, и было понятно, что обвинения и доказательная база к ним против Сердюкова серьезные. Сам экс-министр от всего отпирался и давать показания отказывался. Однако дело против него было неожиданно свернуто. Выяснилось, что Сердюков попал под амнистию к 20-летию Конституции Российской Федерации, будучи признан «защитником Отечества», главная военная прокуратура подтвердила правомочность такого решения.

После этого Сердюков работал в структурах «Ростеха».