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Порошенко вновь заявил о желании членства в НАТО и готовности его принять

Политика

Киев неизменно готов всеми способами добиваться вожделенного членства, которое ему никто даже не обещал

Порошенко вновь заявил о желании членства в НАТО и готовности его принять
Иллюстрация: President.gov.ua
Петр Порошенко и Йенс Столтенберг

Киев, 13 мая 2019, 19:20 — REGNUM  Украинский президент Пётр Порошенко встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом чтобы «подчёркнуть важность следующего саммита» Североатлантического альянса для «фиксации евроатлантических амбиций Украины», сообщает 13 мая пресс-служба президента Украины.

По информации пресс-службы, Порошенко в очередной раз поблагодарил альянс НАТО и лично Столтенберга «за последовательную консолидированную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и практическую помощь в укреплении обороноспособности страны».

Кроме того, президент Украины вновь выразил надежду на то, «что государства — члены альянса поддержат евроатлантические стремления Украины, которая готова уже сегодня приступить к выполнению плана действий по членству в НАТО».

Напомним, вступление Украины в НАТО Порошенко провозглашал пять лет назад как одну из стратегических целей страны. До сих пор не прозвучало даже намёка на «членство» для Украины.

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