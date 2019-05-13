В Екатеринбурге противники храма повалили забор и прорвались в сквер

Екатеринбург, , 19:15 — REGNUM В Екатеринбурге второй раз за сутки повалили забор вокруг сквера возле театра драмы, где начинается строительство храма Святой Екатерины. В этот раз в сквер прорвались жители города, недовольные планами по созданию на его месте религиозного учреждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Полиция пока не вмешивается в происходящее. Охранники охраняют зелёную палатку, расположенную в сквере.

Напомним, утром забор вокруг сквера повалила одна из местных жительниц. После этого она забралась на яблоню, откуда её сняли сотрудники правоохранительных органов и увезли в полицию.

Планы по созданию в Екатеринбурге храма Святой Екатерины активно муссируются в местной повестке с 2010 года. Изначально его планировалось построить на историческом месте, а затем в акватории городского пруда, но все эти варианты вызвали протесты некоторой части общественности.