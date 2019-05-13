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В Екатеринбурге противники храма повалили забор и прорвались в сквер

Политика

Охрана охраняет палатку

В Екатеринбурге противники храма повалили забор и прорвались в сквер
Иллюстрация: Екатринбург.рф
Место строительства храма

Екатеринбург, 13 мая 2019, 19:15 — REGNUM  В Екатеринбурге второй раз за сутки повалили забор вокруг сквера возле театра драмы, где начинается строительство храма Святой Екатерины. В этот раз в сквер прорвались жители города, недовольные планами по созданию на его месте религиозного учреждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Полиция пока не вмешивается в происходящее. Охранники охраняют зелёную палатку, расположенную в сквере.

Напомним, утром забор вокруг сквера повалила одна из местных жительниц. После этого она забралась на яблоню, откуда её сняли сотрудники правоохранительных органов и увезли в полицию.

Планы по созданию в Екатеринбурге храма Святой Екатерины активно муссируются в местной повестке с 2010 года. Изначально его планировалось построить на историческом месте, а затем в акватории городского пруда, но все эти варианты вызвали протесты некоторой части общественности.

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Спор о строительстве храма на площади Труда в Екатеринбурге
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