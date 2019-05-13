В Пекине прошел симпозиум двух берегов Тайваньского пролива

Пекин, , 18:48 — REGNUM Симпозиум по вопросам развития отношений КНР и Тайваня и национального возрождения страны в рамках «одного Китая» прошел в Пекине с участием главы Канцелярии ЦК КПК по делам Тайваня Лю Цзеи и экс-председателя тайваньской партии Гоминьдана Хун Сючжу, сообщает 13 мая Синьхуа.

В ходе мероприятия прозвучал ряд совместных предложений о взаимодействии в экономическом и социальном развитии и национальном возрождении. Основой отношений двух берегов Тайваньского пролива был назван «консенсус 1992 года», который предусматривает единство страны, без детализации того, что каждая из сторон под этим подразумевает.

Стороны согласились с необходимостью ускорить интеграцию в развитии, для чего расширять обмены на местном уровне, увеличить объем продаж на материке островной сельскохозяйственной и рыбной продукции, расширить туристические, молодежные и культурные обмены.