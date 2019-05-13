Американские медиаисследователи уличили Google в политической предвзятости

Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Сотрудники Северо-Западного университета США (штат Иллинойс) доцент Ник Дикапулос и аспирант Дэниел Триелли представили научную работу, посвящённую алгоритму выдачи новостей агрегатором Google. Исследование «Поиск как куратор новостей. Роль Google в формировании внимания к новостной информации» опубликовано на официальном сайте американской Ассоциации вычислительной техники.

Учёные выявили «значительную степень концентрации источников» и «идеологический перекос» в выдаче новостей по запросам пользователей. В частности, как пишет «Ридус», 86% выдаваемых агрегатором новостей формируются за счёт материалов 20 изданий, а четверть всех предлагаемых читателям статей — это публикации CNN, New York Times и The Washington Post.

В ходе проведённого аудита выдаваемой информации было обнаружено, что подавляющее число наиболее часто используемых агрегатором источников являются «левыми» (либеральными) — их примерно в три раза больше, чем «правых» (консервативных). «Среди десяти доменов с наибольшим количеством показов только один (Fox News) склоняется к консервативности», — отмечается в опубликованной работе. Авторы не исключают, что сам алгоритм Google может быть настроен на преимущественную выдачу либеральных источников новостей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, алгоритм выдачи новостей агрегатором Goggle уже вызывал претензии со стороны администрации президента США Дональда Трампа. В августе 2018 года сам Трамп заявил, функция поиска новостей в Google настроена таким образом, чтобы либеральные новостные ресурсы преобладали над консервативными. «Это очень серьезная ситуация, которая требует тщательного рассмотрения!» — писал Трамп в своём микроблоге в Twitter.