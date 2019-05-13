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Глава международного отдела ЦК Компартии Китая совершит визит в Японию

Политика

И проведет плановые консультации с шефом Бюро национальной безопасности Японии

Глава международного отдела ЦК Компартии Китая совершит визит в Японию
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
Ян Цзечи

Пекин, 13 мая 2019, 18:36 — REGNUM  В Японии готовятся к проведению 6-го китайско-японского политического диалога на высоком уровне с участием руководителя Канцелярии ЦК КПК по международным делам, экс-министра иностранных дел КНР Ян Цзечи, который прибывает в страну по приглашению главы японского Бюро национальной безопасности Сиотаро Яти, сообщает 13 мая Синьхуа со ссылкой на заявление, сделанное на ведомственном брифинге в Пекине официальным представителем МИД КНР Гэн Шуаном.

В ходе переговоров, заблаговременно включенных в годовой план консультаций, который согласован обеими сторонами, будут обсуждаться современное состояние и перспективы развития китайско-японских отношений, а также вопросы, традиционно представляющие взаимный интерес. По предположению наблюдателей, к этим вопросам относятся ситуация вокруг КНДР, строительство экономического партнерства Китая, Японии и Южной Кореи, вопросы свободы международной торговли и борьбы с протекционизмом.

Отметим, что Ян Цзечи является одним из наиболее влиятельных дипломатов КНР и считается «патриархом» китайской внешней политики.

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Китайско-японские отношения
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