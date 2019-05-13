Вашингтон, США, 13 мая 2019, 18:32 — REGNUM
Министерство торговли США запретило двенадцати технологическим компаниям экспорт «чувствительной продукции» из Соединенных Штатов, 13 мая передает агентство Reuters.
Под запрет попали шесть компаний из Китая, пять компаний из Объединенных Арабских Эмиратов и одна компания из Пакистана. Запрет связывается с «поддержкой деятельности Ирана».
«Кроме того, мы не можем допустить, чтобы стратегия… Китая подорвала национальную безопасность США», — говорится в заявлении министерства.
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