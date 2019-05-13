Вашингтон, США, , 18:32 — REGNUM

Министерство торговли США запретило двенадцати технологическим компаниям экспорт «чувствительной продукции» из Соединенных Штатов, 13 мая передает агентство Reuters.

Судно-контейнеровоз Иван Шилов © ИА REGNUM

Под запрет попали шесть компаний из Китая, пять компаний из Объединенных Арабских Эмиратов и одна компания из Пакистана. Запрет связывается с «поддержкой деятельности Ирана».

«Кроме того, мы не можем допустить, чтобы стратегия… Китая подорвала национальную безопасность США», — говорится в заявлении министерства.

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