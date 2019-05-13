Анкара усиливает информационное давление на Дамаск

Дамаск, , 18:29 — REGNUM Американская газета The New York Times опубликовала статью под названием «Внутри секретных тюрем Сирии: как Башар Асад сокрушил инакомыслие». В статье приводятся слова пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калына. Он назвал сирийского президента Башара Асада убийцей, который несет ответственность за бегство миллионов людей и разрушение «прекрасной страны». Ибрагим Калын обвинил главу Сирии в наличии секретных тюрем и пытках там десятков тысяч людей.

Эта информационная кампания развязана на фоне военных неудач джихадистов в провинциях Хама и Идлиб. Наступление сирийской армии развивается успешно. Только за 13 мая сирийские войска освободили от боевиков пять городов. Противостоят сирийским военным не только террористические группировки, такие как Исламская партия Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и группировки, объединенные в протурецкий фронт Национального освобождения.

С начала широкомасштабного наступления в провинциях Латакия, Хама и Идлиб российская авиабаза Хмеймим постоянно подвергается обстрелам из РСЗО и ударам с беспилотников. На днях лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Мохаммад аль-Джулани сделал заявление, что обстрелы Хмеймима будут продолжены, пока Россия не прекратит поддержку Дамаска и нанесение ударов по территории Сирии.

Следует заметить, что Анкара официально не признает скрытую поддержку террористических группировок в Сирии. Однако есть достаточно фактов, подтверждающих наличие связи. Так Абу Мохаммад аль-Джулани после ранения в голову в феврале 2019 года лечился в государственной больнице в турецкой провинции Хатай. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.