Литовские поляки не будут спешить в новую коалицию

Вильнюс, , 18:16 — REGNUM Председатель партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей, кандидат в президенты Литвы, который во время первого тура набрал 3,98% голосов, Вальдемар Томашевски сегодня, 13 мая, заявил, что он и его партия не поддержит ни одного прошедшего во второй тур кандидата, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он также отметил, что фракция его партии в парламенте не будет спешить присоединяться к новой правящей коалиции, если её попытаются сформировать.

«Мы не спешим в правящую коалицию, у нас есть плохой опыт в прошлый раз во время работы в правительстве Буткявичюса (прошлый состав парламента и правительства под руководством социал-демократов — прим. ИА REGNUM ). Скорее всего, мы дождёмся очередных выборов и тогда проверим, доверяют ли нам избиратели», — сказал Томашевски на пресс-конференции по итогам выборов президента Литвы.

Напомним, во второй тур выборов президента Литвы, которые состоятся 26 мая, прошли кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните (31,13%) и экономист Гитанас Науседа (30,95%).