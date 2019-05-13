Депутат парламента Японии, посещая Курилы, предложил «отбить» их войной

Анатолий Кошкин, , 18:13 — REGNUM

С северного японского острова Хоккайдо пришла скандальная новость. По сообщению Хоккайдского телевидения НТВ во время так называемого «безвизового посещения» российского южнокурильского острова Кунашир входивший в состав японской делегации действующий депутат парламента Японии от Партии японского возрождения «Исин, но кай» Ходака Маруяма предложил «вернуть северные острова войной».

Сообщается, что 11 мая, употребив спиртное, депутат Маруяма предложил в качестве метода возвращения островов войну. Но находившиеся в составе делегации японцы — бывшие жители Курильских островов выступили с протестом против такого «предложения». Отверг подобное и глава делегации господин Оцука.

Ниже приводится запись содержания состоявшегося разговора:

Маруяма: «Вы согласны вернуть острова войной? Или против?»

Оцука: «Войной?»

Маруяма: «Когда Россия будет в развале и хаосе, разве нельзя вернуть?»

Оцука: «Мне не хотелось бы использовать слово «война». Не хочу».

Маруяма: «Но (иначе) нельзя вернуть, не так ли?»

Оцука: «Нет, войны не должно быть».

Маруяма: «Если не воевать, ничего не выйдет».

Оцука: «Нет, война не нужна».

По возвращении в Японии глава делегации Оцука сделал заявление: «Я решительно протестую. Я никогда не слышал о том, чтобы прибегать к войне». Протрезвев, депутат принес извинение за пьяное состояние, но ничего особенного в своих словах не нашел. Он заявил: «Я только спросил, согласны вы или нет. Спросил, так как северные территории захвачены войной, согласны или не согласны и вернуть их войной. Что тут особенного? Почему нельзя об этом говорить? Не понимаю…»

Позже руководитель партии «Исин, но кай» Мацуи сделал заявление: «Вернуть (острова) войной — в нашей партии и мыслей таких нет. Я не сторонник разрешения проблемы силой».

Долго работая в Японии, мне подчас доводилось встречаться с угрозами «отбить острова войной» от подвыпивших японцев в питейных заведениях для простонародья «идзакая», но, имея много знакомых среди депутатов парламента, от них никогда ничего подобного не слышал.

Полагаю, ставшие достоянием общественности провокационные призывы политического деятеля-законодателя к войне против России не должны пройти мимо как МИД России, так и правительственных органов Японии. Ибо подобные высказывания необходимо пресекать, что называется, на корню. Пока реакции официальных лиц Японии не поступило, и мы с интересом ее ожидаем.