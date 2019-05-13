Симферополь, Крым, , 18:11 — REGNUM

За пять лет, прошедших после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, боевой потенциал ЧФ значительно вырос и внёс существенный вклад в разгром сил мирового терроризма на территории Сирии. Об этом 13 мая на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Танкер проекта 323В «Генерал Рябиков» Черноморского флота РФ. Севастополь, Крым Григорий Фадеев © ИА Красная Весна

«Флот пополнился новыми боевыми кораблями, подводными лодками, авиационной техникой, самыми современными образцами вооружения. Корабли и подразделения ЧФ внесли существенный вклад в разгром сил мирового терроризма на территории Сирии», — отметил Аксёнов.

Глава Крыма напомнил, что многие героические страницы военной летописи России написаны моряками-черноморцами», а имена великих флотоводцев.

«Для нас, крымчан, Черноморский флот всегда был, есть и будет гарантией стабильности и символом могущества России. Жизнь нашего полуострова неразрывно связана с флотом», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1996 года в России 13 мая ежегодно отмечается День Черноморского флота ВМФ России, общая история которого насчитывает более двух столетий. Штаб ЧФ расположен в Севастополе, а его флагманом является гвардейский ракетный крейсер «Москва».

Накануне 9 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении командующим Черноморским флотом РФ вице-адмирала Игоря Осипова.