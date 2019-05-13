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Лавров назвал главные темы переговоров с госсекретарём США

Политика

Переговоры Сергея Лаврова и Майкла Помпео пройдут 14 мая в Сочи

Лавров назвал главные темы переговоров с госсекретарём США
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Сочи, Краснодарский край, 13 мая 2019, 18:10 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Ларов заявил, что вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) станет центральной темой его предстоящих переговоров с госсекретарём США Майклом Помпео.

«Я считаю, что СНВ-3 будет одной из центральных тем наших переговоров», — сказал глава российского МИД на пресс-конференции в Сочи.

Лавров добавил, что рассчитывает также на «откровенный разговор» с американским коллегой по теме Ирана и надеется «прояснить, как США планируют выходить из кризиса, который был создан их односторонним решением» о выходе из соглашения по ядерной программе Тегерана.

Как передавало ИА REGNUM, 13 мая Майкл Помпео должен был приехать в Москву для встречи с сотрудниками американского посольства и представителями делового сообщества США, однако сегодня стало известно об отмене визита.

Позднее в МИД России сообщили, что отмена московской программы визита госсекретаря США связана с изменениями в его графике, тем не менее встречи в Сочи, запланированные на 14 мая, состоятся в полном объёме.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США подтвердил отмену визита Помпео в Москву

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Российско-американские отношения
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