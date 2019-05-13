Киев, Украина, , 18:08 — REGNUM

Новоизбранный президент Владимир Зеленский выбрал ультимативную и конфронтационную форму общения с парламентом Украины. Об этом 13 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Виталий Бала.

Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласно конституции, у нас парламентско-президентская форма правления. Он может обратиться с просьбой, внести предложение, но никак не ставить ультиматум. Это вызывает обратную реакцию… В четверг (16 мая) рада может проголосовать (за постановление об инаугурации)», — сказал Бала.

По его словам, парламент мог бы провести инаугурацию Зеленского до 19 мая, если бы новоизбранный президент предложил Раде сотрудничество.

«Владимир Зеленский своими действиями сам спровоцировал такую ситуацию вокруг своей инаугурации. Было бы намного лучше, если бы он сам обратился с предложением сотрудничать. При этом заявил бы, что не собирается распускать парламент и ожидает, что те должности, которые Верховная Рада голосует и, которые по конституции относятся к президентской квоте будут согласованы. Тогда инаугурацию сделали бы 19, 20 мая или еще раньше. На этом поставили бы точку и двигались дальше», — сказал Бала.

Ранее, 10 мая, Зеленский потребовал от парламента назначить дату инаугурации на 19 мая, чтобы прекратить кадровую деятельность Порошенко.

«Надеюсь, что за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли текста депутатской присяги — выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Пока вы действуете исключительно в своих интересах: боитесь роспуска Рады и затягиваете назначении даты инаугурации. И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое», — возмутился Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко обвинил Верховную Раду в применении политических репрессий в отношении новоизбранного президента Зеленского. Он считает, что парламент не хочет идти на примирение с президентом Зеленским.

«Сегодня Зеленский может стать объектом политических репрессий. Они сегодня есть в отношении него. Сегодня Верховная Рада применяет политические репрессии к новоизбранному президенту Украины», — сказал Пустовойтенко.

Напомним, в апреле Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций. Новоизбранный президент предложил парламентариям провести инаугурацию 19 мая. В свою очередь, депутаты выразили желание назначить церемонию на 28 мая, чтобы Зеленский уже не имел юридических оснований распустить Раду. На сегодняшний день в парламенте зарегистрировано четыре постановления о дате инаугурации Зеленского: на 19, 20 и 28 мая.