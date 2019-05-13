Как ветреная женщина – политолог о Майке Помпео, отменившем визит в РФ

Москва, , 18:09 — REGNUM США играют с Россией и пытаются выставить дело так, словно РФ уже не является ключевым игроком на Ближнем Востоке, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 13 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя отмену визита государственного секретаря США Майка Помпео в РФ якобы в связи с недавними «угрожающими действиями» Ирана.

«США играют с Россией и пытаются выставить дело так, словно Россия не является ключевым игроком на Ближнем Востоке, — сказал Мухин. — Поэтому Помпео ведёт себя, как этакая ветреная женщина. Сначала объявляет о визите, потом отеняет, потом переносит в Сочи и так далее. Подобного рода политика призвана подчеркнуть второстепенность России в американской политике».

По мнению Мухина, также можно сказать, что Помпео пытался произвести впечатление на европейских партнёров США, которые в последнее время часто высказывали Вашингтону претензии, что их интересы игнорируются.

«Помпео дал им понять, что ради них он отказался от визита в РФ и что европейские партнёры для США приоритетны, — уточнил Мухин. — Как ему кажется. Это дипломатия слона в посудной лавке. Ответные меры [РФ] будут ассиметричными и болезненными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Государственный департамент США официально подтвердил, что 13 мая государственный секретарь США Майк Помпео не полетит в Москву, как это изначально планировалось — вместо этого Помпео прибудет в Брюссель.

«По пути в Россию госсекретарь Майк Помпео остановится в Брюсселе, чтобы встретиться с европейскими союзниками для обсуждения недавних угрожающих действий и заявлений Ирана», — следует из опубликованного Госдепом США текста .