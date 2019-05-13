Глава МИД Эстонии призывает Брюссель к реакции на действия России

Рига, , 17:42 — REGNUM На заседании Совета Евросоюза по иностранным делам сегодня, 13 мая, глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу призывал своих коллег незамедлительно отреагировать на «антиукраинские действия России», сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee

В преддверии заседании совета, министр заявил, что «Украина продолжает сталкиваться с провокациями, враждебными действиями и вмешательством в ее внутренние дела со стороны России». По мнению Рейнсалу, решение выдавать российское гражданство жителям территории Восточной Украины — «очередной дестабилизирующий шаг, препятствующий урегулированию конфликта»

«Я намерен поднять этот вопрос на завтрашней встрече с моими коллегами по ЕС. Действия России показали, что она не заинтересована в том, чтобы предпринимать шаги для выполнения Минского протокола и деэскалации обстановки. ЕС должен быть готов решительно отреагировать на это», — заявил Рейнсалу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый министр иностранных дел ранее попросил МИД Эстонии провести анализ дополнительных мер, которые возможно принять в отношении последних шагов России.

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