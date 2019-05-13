Москва, , 17:34 — REGNUM

Угрозы Украины отказаться выполнять Минские соглашения в случае ослабления антироссийских санкций в Госдуме нашли смешными, передает корреспондент ИА REGNUM13 мая.

«Угрозы отказа от выполнения минских соглашений со стороны МИД Украины звучат глупо и смешно. Киев на протяжении всего периода с момента заключения договоренностей в нормандском формате не следовал соглашениям, зато постоянно требовал от России, которая не является стороной минских соглашений, соблюдать эти нормы», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Главу МИД Украины Павлу Климкину советуют озаботиться тем, чтобы попасть в новый кабинет министров.

«Господину Климкину стоит позаботиться о том, как попасть в обновлённый кабинет министров, а не шантажировать Совет Европы в случае восстановления в полном объеме прав российской национальной делегации. Россия не просится туда, где нас не ждут, и не намерена оплачивать взносы в организацию, которая не соблюдает прав ее членов. Но если Европа хочет диалога с Россией, он должен происходить исключительно на равноправной основе», — отметил депутат.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.