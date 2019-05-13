В Китай с визитом прибыла группа дипломатов из Африки

Пекин, , 17:33 — REGNUM Турне по юго-западной китайской провинции Гуйчжоу по приглашению МИД КНР начала группа из 29-ти молодых дипломатов из ряда стран Африки, сообщает 13 мая Синьхуа.

В ходе поездки гости должны познакомиться с китайским опытом борьбы с бедностью и нищетой, со строительством экологической цивилизации, использованием больших данных, развитием молодежного предпринимательства и другими достижениями провинции в рамках проводимого КПК и Госсоветом КНР курса реформ и открытости. Кроме того, они побывают на экскурсии по первым опорным базам КПК, а также увидят результаты внедрения цифровой экономики.

Для африканских дипломатов планируется провести ряд семинаров с участием местной молодежи, а также представителей компаний, которые имеют бизнес-интересы в Африке.

По заявлению заместителя главы МИД КНР Ли Чжигана, поездка укрепит связи Китая и Африки, поможет гостям с Черного континента построить «коммуникационный мост» с китайскими регионами.