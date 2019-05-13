Рига, Латвия, , 17:32 — REGNUM

В ходе государственной проверки было выявлено, что Рижская дума через общества и фонды потратило бесхозяйственно более 20 млн евро из средств рижских налогоплательщиков, сообщает новостной портал delfi.lvсо ссылкой на ревизионное заключение Госконтроля.

Данная сумма была потрачена в основном через щедрые бюджетные дотации двум учреждениям — порталу Riga. lv и Рижское бюро развития туризма (РБТР), куда уже прибыли сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Как выяснилось, полученные деньги организации тратили на сомнительные благотворительные схемы, манипуляции с товарными знаками, выплату заработной платы для возможно фиктивных сотрудников.

По какому принципу учреждения получали такие дотации выяснять Госконтролю не удалось. Основной вывод: выявлены существенные недостатки в планировании, выделении и контроле за финансированием обществ и фондов.

По данным Госконтроля, с 2016 по 2018 года РБРТ получило 17 млн евро из бюджета без каких-либо обоснований. Основная часть этой суммы была задействована в популяризации товарных знаков Live Riga и Meet Riga. Они в свою очередь не принадлежат ни самоуправлению и не бюро, а компании Air Baltic Corporation и сегодня отданы в залог.

У РБРТ свое видение ситуации. Там считают, что аудиторская проверка проводилась с самого начала с готовым негативным и, возможно, политически мотивированным мнением в отношении бюро. Контролеры не попытались увидеть и даже отрицали связь между деятельностью бюро и значительным ростом показателей туризма: с 2009 года, когда на пике экономического кризиса было создано бюро и бренд Live Riga, число туристов в латвийском столице многократно возросло — с 0,7 млн евро до 3,5 млн евро в 2018 году.