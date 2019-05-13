Тимошенко обещает помочь Зеленскому «посадить» Порошенко и его окружение

Киев, , 17:16 — REGNUM Лидер фракции «Батькивщина», депутат Юлия Тимошенко призвала новоизбранного президента Владимира Зеленского создать наднациональный орган — национальную комиссию по расследованию криминальных, коррупционных преступлений старой власти. Соответствующее заявление Тимошенко сделала 13 мая на заседании согласительного совета парламента.

Она пообещала помочь новой власти в привлечении к криминальной ответственности президента Петра Порошенко и его криминального окружения.

«Люди ждут как изменений в стране, так и ответственности: и Порошенко, и его криминального окружения, и всех, кто разрушал страну пять лет. Быстро перезагрузить силовые структуры будет трудно. Я советую новому президенту создать национальную комиссию по расследованию криминальных, коррупционных преступлений старой власти. Сделать её надгосударственным органом, чтобы привлечь все силы страны и немедленно привлечь виновных к ответственности. Наша команда готова к конструктивному сотрудничеству», — сказала Тимошенко.

По её словам, Порошенко хочет еще «немного поработать» в должности президента, раздавая должности, привилегии и награды «дорогим друзьям».

«Еще немного и президент Порошенко заявит, что он готов сотрудничать. Только ему ещё немного нужно поработать на этой должности. Вы не понимаете, что сейчас раздаются «любим друзям» («дорогим друзьям» — перевод с украинского языка, ред.) награды, должности, привилегии. Сейчас повестка дня парламента на эту неделю наполнена неправильными решениями — о ВСК (Временной следственной комиссии — ред.), об импичменте. Неважно, кто будет избран, эта процедура должна быть. Мы не рассматриваем принципиально новую избирательную систему. Опять весь порядок дня наполнен лоббистскими законами, которые хотят протянуть в последние недели перед сменой президента страны. Это недопустимо», — подытожила Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае президент Петр Порошенко назначил 75 судей Верховного суда Украины. При этом он выразил надежду, что Зеленский не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Кроме того, в мае Порошенко назначил Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сказано в указе №187/2019, опубликованном на сайте президента. До этого Горковенко работал руководителем Главного департамента информполитики администрации президента. Кроме того, Порошенко присвоил 24 генеральских звания.