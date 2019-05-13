Тимошенко призвала сформировать новую коалицию и правительство Украины

Киев, , 17:01 — REGNUM На Украине лидерам парламентских фракций и групп нужно сформировать новое парламентское большинство и правительство, чтобы не терять время и не продлевать бардак в стране. Об этом 13 мая заявила на заседании согласительного совета парламента лидер фракции «Батькивщина», депутат Юлия Тимошенко.

«Нужно начать дискуссию о создании новой коалиции в парламенте и нового правительства Украины с абсолютно новой стратегией и тактикой управления страной. Другого выхода не будет. Любой другой вариант приведет к тотальной потере времени, а самое главное — к продолжению хаоса, бардака и бедности, которые сегодня в стране», — призвала Тимошенко.

Она призвала парламент вернуть стране управляемость, чтобы в 2019 году расплатиться по внешним долгам.

«Только вдумайтесь, самый рекордный возврат внешних долгов приходится на это год. Стране нужно вернуть $9 млрд. при том, что международные финансовые структуры уже декларируют снижение прогнозированных объемов роста ВВП. Только в мае месяце 74 млрд грн. ($2,824 млрд) нужно отдать по внешним долгам. Для страны будет стресс. Если страна не будет управляемой, если страна останется в старой парадигме развития, мы потеряем не только полгода», — считает Тимошенко.

Политик считает, что парламенту важно сменить правительство Владимира Гройсмана, чтобы избежать повышения тарифов на следующий год, остановить развал экономики и финансовой системы.

«Сейчас начался бюджетный процесс на следующий 2020 год. Если останется это правительство, это будет значить, что те абсолютно ошибочные решения, которые принимало это правительство, останутся не только на 2019 год. Бюджет, который формируется на следующий год. будет с теми же самыми трендами — на снижение доходов людей, на рост тарифов, на падение экономики, на развал финансовой системы», — возмутилась Тимошенко.

При этом она сообщила, что «Батькивщина» поддержит любую дату инаугурации Владимира Зеленского.

«Уже прошло 20 дней с момента объявления нового президента Украины. Уже и Христос Воскрес, и победу 9 мая отметили, но люди абсолютно не чувствуют никакого движения к тем изменениям, за которые они проголосовали. Странно выглядит дискуссия: неделей раньше или неделей позже провести инаугурацию. На самом деле от этого ничего не изменится. Само получение булавы в руки не изменит страну и жизнь людей. Наша команда определилась: мы будем голосовать за любое постановление — 19, 20, 28 (мая), 1, 2 июня, там, где будет консолидация парламента и согласие нового президента», — подытожила Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций. Новоизбранный президент предложил парламентариям провести инаугурацию 19 мая.

В свою очередь, депутаты хотят отложить церемонию на 28 мая, чтобы Зеленский уже не имел юридических оснований распустить Раду. 7 мая внефракционный депутат Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте проект постановления «О дате, времени и месте проведения торжественного заседания ВР, посвященного составлению присяги новоизбранным президентом Владимиром Зеленским».

Депутат предлагает назначить дату инаугурации на 20 мая, поскольку 19 мая — День памяти жертв политических репрессий. Ранее внефракционный депутат Виктор Балога предложил провести инаугурацию 19 мая. Всего в парламенте зарегистрировано четыре постановления о дате инаугурации Зеленского.