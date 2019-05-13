Понедельник, 13 Мая 2019 года
17:40:58 МСК

Мурманские коммунисты определились с кандидатами в губернаторы

Политика

На выборы пойдет или Артур Попов, или Михаил Антропов

Мурманск, 13 мая 2019, 16:51 — REGNUM  Процесс отбора кандидатов от КПРФ в губернаторы Мурманской области определил двух лидеров: руководителя партийной фракции в областной думе Михаила Антропова и второго секретаря обкома партии Артура Попова.

Как сообщили ИА REGNUM в обкоме, на предстоящей партийной конференции именно из этих кандидатур будет выбран претендент на участие в выборах губернатора.

Напомним, ранее о намерениях баллотироваться на пост губернатора Мурманской области заявил только врио главы региона Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент РФ Владимир Путин досрочную отставку Марины Ковтун, и назначил врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ РФ.

Выборы губернатора Мурманской области состоятся 8 сентября 2019 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 8 сентября 2019 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить