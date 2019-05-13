Мурманские коммунисты определились с кандидатами в губернаторы

Мурманск, , 16:51 — REGNUM Процесс отбора кандидатов от КПРФ в губернаторы Мурманской области определил двух лидеров: руководителя партийной фракции в областной думе Михаила Антропова и второго секретаря обкома партии Артура Попова.

Как сообщили ИА REGNUM в обкоме, на предстоящей партийной конференции именно из этих кандидатур будет выбран претендент на участие в выборах губернатора.

Напомним, ранее о намерениях баллотироваться на пост губернатора Мурманской области заявил только врио главы региона Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент РФ Владимир Путин досрочную отставку Марины Ковтун, и назначил врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ РФ.

Выборы губернатора Мурманской области состоятся 8 сентября 2019 года.