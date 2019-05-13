Киев, Украина, , 16:50 — REGNUM

«Мэр Харькова Геннадий Кернес и его сторонники не были наказаны за сепаратизм». Об этом 13 мая заявил на заседании согласительного совета парламента лидер фракции «Самопомощь», депутат Олег Березюк.

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ненаказанное зло возвращается. Ненаказанное зло ещё совсем недавно не получило наказания, пять лет назад в Харькове, в день, когда харьковчане освободили помещение ОГА от сепаратистов, на центральной площади был поставлена палатка. Палатка, которая напоминала об этом, палатка, которая стала символом помощи армии и символом уважения к украинскому воину, который защищает украинскую независимость и украинское государство», — сказал Березюк.

Он напомнил, что президент Петр Порошенко так и не выполнил своё обещание — не наказал украинских сепаратистов.

«Тогда мэр Харькова и его сторонники не были наказаны за сепаратизм и еще несколько недель назад стали VIP-агитаторами за еще действующего президента. Что вчера произошло в Харькове? Вчера горсовет Харькова с мэром города предложили немедленно снести эту палатку, которая является живым символом. Тысячи харьковчан вышли, чтобы защитить свой символ и свою волю… Ненаказанное зло возвращается. А оно таки не было наказано», — добавил Березюк.

При этом он призвал депутатов отменить «феодальный закон» о депутатской неприкосновенности и не бояться идти на досрочные парламентские выборы.

«Люди все равно выберут того, кого они считают достойными», — подытожил Березюк.

Напомним, 12 мая горсовет Харькова потребовал от активистов в течение трех дней убрать с площади Свободы палатку «Все для перемоги». Требование опубликовано на официальном сайте горсовета Харькова. По мнению городских властей, палатка нарушает законы «О благоустройстве населенных пунктов» и «О дорожном движении». О решении по данному вопросу активисты должны сообщить до 14 мая, иначе палатку демонтируют по решению исполкома горсовета.

Как сообщалось, 12 мая в Харькове активисты устроили митинг против сноса волонтерской палатки. По словам организатора акции Бориса Редина, в акции принимает участие не менее 500 человек.

Активисты собирают подписи под обращением к депутатам горсовета и членам исполкома с просьбой не сносить палатку. Палатка установлена в 2014 году.

Ее использовали для сбора помощи участникам Майдана и антитеррористической операции, переселенцам, военному госпиталю и т. д. Возле палатки установлена доска памяти погибшим в результате теракта возле Дворца спорта в Харькове 22 февраля 2015 года.