«Порошенко готов передать власть в любой момент» — депутат фракции БПП

Киев, , 16:42 — REGNUM Глава фракции Блок Петра Порошенко, депутат Артур Герасимов призвал новоизбранного президента Владимира Зеленского уважительно относиться к парламенту. Соответствующее заявление Герасимов сделал 13 мая на заседании согласительного совета парламента, комментируя недавнее видеообращение Зеленского к Раде.

«В демократических странах есть разделение ветвей власти и есть уважительное отношение между ветвями власти. Это только у нашего северного соседа говорят, что парламент обязан делать то, чего он не обязан делать. Такой стиль обращения внедряет очень опасную традицию, поскольку демократия — это в первую очередь процедура и уважение», — рассказал Герасимов.

Он сообщил, что на этой неделе парламент определится с датой инаугурации Зеленского. При этом Герасимов заявил, что БПП поддержит несколько постановлений о дате инаугурации.

«На этой неделе парламент определит дату инаугурации новоизбранного президента Украины. Процесс передачи власти должен происходить в соответствии с требованиями закона и соблюдением ключевых демократических традиций. Фракция БПП будет голосовать не за одно постановление. Сразу после решения профильного комитета, мы срочно собираем фракцию, определяемся с тем, за что будем голосовать», — сказал депутат.

Он также заверил, что «Петр Порошенко готов передать власть в любой момент и не отрицает ни одной даты».

«Сегодня это полная ответственность украинского парламента, а не президента Украины», — добавил Герасимов.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировано четыре постановления о дате инаугурации Зеленского. Депутаты предлагают провести инаугурацию 19, 20 или 28 мая. Как сообщалось, 10 мая Зеленский потребовал от парламента назначить дату инаугурации на 19 мая, чтобы прекратить кадровую деятельность Порошенко.

«Надеюсь, что за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли текста депутатской присяги — выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Пока вы действуете исключительно в своих интересах: боитесь роспуска Рады и затягиваете назначении даты инаугурации. И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое. Он предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии. Пытается протолкнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Назначает судей Верховного Суда, среди которых юрист «Рошена», судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово… Но я понимаю, что бесполезно что-то говорить человеку, который говорит, что готов подставить плечо, а сам держит две фиги в кармане», — возмутился Зеленский.