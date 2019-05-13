Лидер президентских выборов в Литве хочет дружить с Минском против Москвы

Вильнюс, , 16:37 — REGNUM Кандидат в президенты Литвы экономист Гитанас Науседа, лидирующий в президентской гонке после первого тура выборов, состоявшегося в эти выходные, заявил о возможности улучшения отношений с Белоруссией. Он заявил, что хотел бы «очень дружественных» отношений с соседней страной и не исключил возможности начать общение с Белоруссией «на высшем уровне».

«Мы бы хотели очень дружественных отношений, основанных на экономическом развитии, основанных на логистике, основанных на транспортной инфраструктуре. Я считаю, что есть много вопросов, которые бы мы могли обсудить на разном уровне — министерств, министров, и возможно, не могу это исключать, возможно, и на высшем политическом уровне», — приводит слова кандидата в президенты издание delfi.lt.

Науседа особо отметил, что поддерживал бы усилия Белоруссии стать независимой от России.

По предварительным данным, наибольшее количество голосов в первом туре выборов получили кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа. Они получили примерно по 30% голосов и вышли во второй тур, который состоится 26 мая, одновременно с выборами в Европарламент.