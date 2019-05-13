В Ярославле голосовать за ремонт проездов будут в школах в будний день

Ярославль, , 16:35 — REGNUM 16 мая в Ярославле пройдёт общегородское голосование по отбору внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, подлежащих ремонту в первоочередном порядке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Голосование пройдет с 14.00 до 20.00 в школах, библиотеках, домах культуры. Проголосовать за самый разбитый проезд могут все жители города, достигшие 14 лет. Акция пройдет в будний день. Обычно в учебное время вход посторонним в школы запрещен. Но в мэрии говорят, что не помешают учебе.

«Голосование не повлияет на учебный процесс. Помещения для него будут выбраны поблизости от входа в школу, занятия в это время уже закончатся. Также будет обеспечена охрана помещений для голосования, безопасности детей ничего не будет угрожать», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Ярославля.

Список проездов для голосования опубликован на сайте мэрии Ярославля. В каждом районе будет выбран один проезд. Чиновники уверяют, что они будут отремонтированы без участия бюджетных средств «дружественными компаниями».

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