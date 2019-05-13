В случае войны с Ираном военные США в Ираке окажутся под ударом

Тегеран, , 16:16 — REGNUM Иранский информационный портал Pars Today опубликовал выдержки из интервью багдадскому агентству новостей одного из руководителей шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби». Главой Совета Улемов иракской провинции Дияла Джаббаром аль-Мамури было заявлено, что «если Иран подвергнется нападению с любой стороны, мы объявим войну».

Он также сказал, что «Ближний Восток день за днем приближается к опасному цунами, которое контролируется сионистским режимом».

Напомним, что во вторник на прошлой неделе Ирак внезапно посетил государственный секретарь США Майк Помпео. Целью поездки была заявлена поддержка независимости Ирака, свободного от влияния Ирана. Помпео подчеркнул, что любое нападение Ирана и связанных с ним сил на американские войска на территории Ирака негативно отразится на правительстве страны.

Следует заметить, что на территории Ирака, по открытым данным, находятся около пяти с половиной тысяч американских военнослужащих, размещенных на большом количестве баз. Именно из Ирака идет снабжение группировки США в Сирии и их союзников Сирийских демократических сил.

Шиитское ополчение в Ираке «Хашд аш-Шааби» тесно взаимодействует и Ираном и активно им поддерживается. Поэтому атаки на военнослужащих США на иракской территории в случае перехода конфликта США и Ирана в горячую фазу весьма вероятны.