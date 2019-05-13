Состояние здоровья вынудило главу района Дагестана подать в отставку

Агульский район, Дагестан, , 16:18 — REGNUM Глава Агульского района Дагестана Юрий Исмаилов досрочно сложил с себя руководящие полномочия с формулировкой «по собственному желанию и состоянию здоровья». Члены собрания депутатов района на внеочередном заседании единогласно приняли его заявление, сообщили ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе администрации муниципалитета.

Юрий Исмаилов возглавлял Агульский район более 18 лет. Впервые он был избран на этот пост в феврале 2001 года, после чего трижды — в 2005, 2010 и 2015 годах — был переизбран. исмаилов является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, дважды становился чемпионом мира по самбо среди ветеранов. Временно исполняющим обязанности главы Агульского района назначен заместитель Исмаилова по вопросам безопасности Назим Юсуфов.

Читайте также: Сменился глава Хивского района Дагестана

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новым главой Хивского района Дагестана избран Ярмет Ярметов. На выборах он получил поддержку 25 из 33 депутатов местного собрания. Перед этим он занимал должность заместителя своего предшественника по общественной безопасности.

Читайте также: Заслуженный тренер России избран главой района Дагестана