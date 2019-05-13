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Вице-президент Индонезии рассказал о слабых местах избирательной системы

Политика

Число политических партий, участвующих в выборах 2019 года, увеличилось с 10 до 16

Джакарта, 13 мая 2019, 16:19 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла упомянул два решения для устранения слабых мест избирательной системы в стране, в результате которой погибло более 450 человек, сообщает Antaranews.

Известно, что Юсуф Калла выступил за разделение типов выборов и за создание закрытой пропорциональной законодательной системы.

По его словам, одной из причин большого числа погибших среди сотрудников избирательных комиссий была сложность подсчета голосов для выборов в законодательные органы власти.

«Самые тяжелые — это не президентские выборы, а выборы в законодательные органы, потому что система открыта», — заявил политик, добавив, что по сравнению с выборами 2014 года число партий, участвующих в выборах 2019 года, увеличилось с 10 до 16.

Как ранее передавало ИА REGNUM, после проведения всеобщих выборов в Индонезии 17 апреля 2019 года более 450 человек погибли от переутомления при подсчете голосов.

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Всеобщие выборы в Индонезии — 2019
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