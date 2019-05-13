Болгария не сможет отремонтировать Су-25 в Белоруссии из-за санкций ЕС

София, , 15:52 — REGNUM Белорусия не выполнит контракт на ремонт штурмовиков Су-25 для ВВС Болгарии из-за оружейного эмбарго, введённого Европейским союзом в отношении Минска. Об этом сообщил заместитель министра обороны Болгарии Анатолий Величков по итогам заседания парламентской комиссии по обороне.

Тендер на ремонт 14 болгарских Су-25 осенью минувшего года выиграл авиаремонтный завод в Барановичах. Общая сумма контракта оценивалась более чем в 50 млн евро.

«Министерство обороны направило платёж в декабре, но затем средства были возвращены из-за политики банка-корреспондента, который должен был осуществить перевод», — приводит слова замминистра болгарское издание «Дневник».

Как отметил Величков, эксперты министерства обороны Болгарии, изучив директиву ЕС о санкциях против Белоруссии, сочли, что временный ввоз военной техники в страну для ремонта не должен рассматриваться как экспорт вооружения. По его словам, в настоящее время в ситуации разбирается комиссия по экспортному контролю. Сказать, какова будет дальнейшая судьба контракта, он затруднился.

Напомним, санкции в отношении Белоруссии, включающие запрет на поставки в республику военной техники, были ведены в 2004 году. В феврале Совет ЕС продлил срок действия эмбарго ещё на один год.