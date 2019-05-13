Новый президент Македонии выступил против пересмотра границ Косово

Скопье, , 15:49 — REGNUM Новый президент Македонии Стево Пенаровски считает пересмотр границы между Сербией и отделившимся краем Косово худшим из вариантов урегулирования косовского вопроса. Об этом он заявил в интервью «Радио и телевидению Косово».

«Худшаей идеи, чем изменение границ, я не слышал до сих пор. Мы все знаем, что это лучший рецепт для конфликта. Если бы эта идея могла быть решена за столом переговоров, она бы уже была решена», — сказал Пендаровски.

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Он добавил, что по его информация инициатива о разделе Косово на сербскую и албанскую части «не имеет поддержки и со стороны ключевых игроков в Европе и США».

«Лично я обеими руками поддерживаю позицию Европейского союза по поиску Белградом и Приштиной решения, которое не будет дестабилизировать регион, а приведет к большей стабильности», — подчеркнул президент Македонии.

Пендаровски отметил, что «рецепт успеха на пути евроинтеграции — это сотрудничество, и в первую очередь, с соседними государствами». «Лично я буду делать ставку на хорошие отношения с Косово, Албанией», — сказал он, пообещав приложить усилия для скорейшего строительства македонской части автомагистрали Скопье — Приштина.

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