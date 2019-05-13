Марин Ле Пен посетит Эстонию

Таллин, , 15:46 — REGNUM Представитель эстонской радикально-националистической партии EKRE Яак Мадисон сообщил, что во вторник 14 мая Эстонию посетит лидер французской правоконсервативной партии «Народный фронт» Марин Ле Пен. Об этом сообщает издание postimees.ee.

Партия EKRE проведёт в Таллине встречу с Ле Пен, а также с другими консервативными политиками из Европы, — Олли Котро из партии «Истинные финны», Андерсом Вистисеном из «Датской народной партии» и Мануэлем Вискови из итальянской партии «Лига Севера».

Партия уже попала под огонь критики из-за «непоследовательности» своей позиции, так как связи Ле Пен с Россией и её президентом Владимиром Путиным хорошо известны. Она несколько раз высказывалась о признании российского статуса Крыма, а также получила кредит в российском банке.

В то время как финский и датский политики в хорошем отношении к России не замечены, итальянец Мануэль Вискови в 2016 году принимал участие в Ялтинском экономическом форуме в Крыму и даже встречался с главой крымской администрации Сергеем Аксёновым. Это при том, что партия EKRE взяла на себя письменные обязательства «уважать суверенитет и территориальную целостность Украины».

Оправдываясь за «непоследовательность», партия EKRE указывает, что европейские политики едут в Эстонию не по её приглашению, а «сами», и партия поддерживает Ле Пен «не по всем позициям». Получение Ле Пен кредита в российском банке эстонские правые оправдывают тем, что если в числе учредителей и клиентов банка имеются российские «олигархи», это ещё не значит, что она попала под российское влияние. К тому же «исторический фон отношений» между Россией и Францией сильно отличается от такового между Россией и Эстонией.

Контакты эстонских правых с «друзьями России» из Западной Европы объясняются тем, что консерваторы готовятся к выборам в Европарламент, в котором собираются создать свою фракцию и действовать согласованно.