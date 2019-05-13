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Владимира Путина ждут в Астраханской области

Политика

Президент проведет в регионе совещание

Владимира Путина ждут в Астраханской области
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Астрахань, 13 мая 2019, 15:38 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин посетит Астраханскую область 14 мая, сообщила пресс-служба Кремля. Визит состоится в рамках сессии совещаний по вопросам военного строительства и развития ВПК.

Владимир Путин, как сообщается, посетит Государственный лётно-испытательный центр Минобороны РФ, который является крупнейшим испытательным центром Воздушно-космических сил. Ему продемонстрируют серийные образцы авиационной техники и перспективное вооружение.

В Ахтубинске Владимир Путин проведёт совещание о социально-экономическом развитии Астраханской области, в частности, по вопросам развития социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта. Также в программе визита — встреча с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 мая, было объявлено о планах Владимира Путина провести серию совещаний по вопросам ВПК. В частности, совещание по вопросам обороны глава государства проведет в Казани. Добавим также, что сообщения о вероятном визите Путина в Астраханскую область появились еще неделей ранее.

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