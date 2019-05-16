Украинские греко-католики могут подвести Ватикан «под цугундер»?

Ватикан, , 01:47 — REGNUM Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) внесла немалый вклад в «движение Украины в сторону Европы», что с благодарностью признал и проигравший последние президентские выборы Пётр Порошенко. Почему от «много возомнившей о себе» УГКЦ понесли ущерб даже обычные католики и как с помощью УГКЦ Порошенко намерен взять реванш, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Формально УГКЦ Ватикану подчиняется и, следовательно, никаких проблем между греко-католиками и католиками классическими возникать не должно. По факту же, если брать в качестве примера происходящее на нынешней Украине, УГКЦ почувствовала себя отдельной силой и позволяет себе проявлять неуважение даже к «братским» католикам. Много поспособствовав расколу Украины, УГКЦ без зазрения совести занималась захватом храмов, чувствуя за спиной поддержку официального Киева.

Провал Порошенко на выборах, показавший реальное отношение украинцев к постмайданной европеизации, был воспринят в среде высокопоставленных представителей УГКЦ с такой горечью, что глава этой церкви, епископ Святослав Шевчук, поздравил победившего Порошенко Владимира Зеленского с недельной задержкой. Теперь Порошенко обещает взять реванш. Заявляет он это, не входя в подробности, но, что важно, местом для этих высказываний он выбирает Львов — вотчину и оплот УГКЦ.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Ватикан могут сделать крайним ответственным за распад Украины».