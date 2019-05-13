Глава МИД Литвы предложил ввести санкции против России

Брюссель, , 15:36 — REGNUM Европейский союз должен ввести новые санкции против России из-за упрощения получения паспортов РФ жителям Донбасса. Об этом сегодня, 13 мая, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

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«Я думаю, что должны быть новые санкции», — приводит ТАСС слова главы литовского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД Чехии Томаш Петричек заявлял, что Европейский союз не будет вводить ограничения в отношении России за предоставление российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Диплома отметил, что ЕС скорее хочет диалога с Москвой, «чем использования способов давления, к которым прибегает Россия».

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Порошенко просит Запад ввести санкции против России за «паспортные указы»

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощённой процедуры предоставления российского гражданства гражданам Украины, которые находятся на территории России в статусе беженцев, имеют вид на жительство или проживали в Донбассе и Крыму до воссоединения. Как пояснил российский лидер, идя на такой шаг,

Москва руководствовалась соображениями гуманитарного характера.

МИД Украины в свою очередь потребовало от РФ отменить упрощенную процедуру выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР и призвало другие страны усилить санкционное давление на Россию. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев не признает российские паспорта, которые будут выданы гражданам Украины.