Глава Северной Осетии стал беднее на 4 млн рублей

Владикавказ, , 15:34 — REGNUM Чиновники Северной Осетии обнародовали данные о своих доходах за 2018 год. Глава республики Вячеслав Битаров заработал, как и годом ранее, значительно, больше, своих колле г — глав субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Его доход составил около 33,725 млн рублей, следует из справки, опубликованной на официальном сайте главы региона.

Это почти на 4 млнрублей меньше, чем в 2017 году, когда в его декларации была указана сумма дохода в размере 37,7 млн рублей. За 2018 год его супруга никакого дохода не получила. В собственности у четы Битаровых по-прежнему остается жилой дом площадью 489,4 кв. м. Глава региона ездит на автомобиле Lexus LS 460, который был задеркларирован и в 2017 году. Однако из собственности исчез трактор К 701, который был еще год назад.

На фоне Битарова доходы главы правительства Таймураза Тускаева выглядят совсем уж скромными. Он заработал всего 1,467 млн рублей. В пользовании у премьера имеются лишь квартира площадью 100 кв. м. и еще одна квартира площадью 61 кв. м в совместном пользовании с женой.

Зато супруга, которая заработала в 2018 году 568 тыс. рублей, владеет квартирой площадью 33 кв. м, а также на правах долевой собственности еще двумя земельными участками общей площадью более 1000 кв. м, домом площадью 120 кв. м. и строением, целевое назначение которого не указано, площадью 190 кв. м.

Транспортных средств у семьи Тускаева нет.

Напомним, до того как Вячеслав Битаров стал руководителем Северной Осетии, он более 20 лет являлся главой группы компаний «Бавария». За Битаровым сохранено право получения дивидендов учредителя этой компании.