Китайский посол: ««Один пояс — один путь» – большой шанс для Киргизии»

Бишкек, , 15:32 — REGNUM «Мы будем совместно строить «Один пояс — один путь». Эта инициатива — большой шанс для Киргизии», — заявила посол КНР Ду Дэвэнь, выступая на форуме «Экспертно-аналитический диалог Киргизия — Китай».

Глава диппредставительства также напомнила о том, что и Китай, и Киргизия являются участниками Шанхайской организации сотрудничества.

«У нас тоже очень хорошее тесное сотрудничество в рамках этой организации. Перспективы для китайско-киргизских отношений я вижу большие», — добавила она.

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Затронула Ду Дэвэнь и тему торгово-экономического сотрудничества двух государств, отметив при этом, что по информации киргизского правительства, товарооборот между Киргизией и Китаем в 2018 году впервые превысил $2 млрд (более 130,9 млрд рублей) и составил почти треть от общего объема торговли Киргизии с другими странами.

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«Прямые инвестиции Китая приблизились к $150 млн (более 9,8 млрд рублей) или 43% от объема иностранных инвестиций в Киргизию. Благодаря поддержке Китая активно поддерживаются такие инфраструктурные проекты, как ЛЭП «Датка Кемин», новая автодорога «Север-Юг», реконструкция улично-дорожной сети Бишкека. В настоящее время в Киргизии работают более 500 совместных предприятий. Китай был и остается самым надежным другом и партнером Киргизии», — подытожила она.

ИА REGNUM напоминает, что государственный внешний долг Киргизии превышает $3 млрд 827,5 млн (около 250,6 млрд рублей по текущему курсу). Больше всего денег республика задолжала Экспортно-импортному банку Китая — около $1 млрд 721,9 млн (свыше 112,7 млрд рублей) или порядка 45% от общей суммы внешнего долга страны.

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