Киев, , 15:36 — REGNUM Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит начинать прямые переговоры с Россией по вопросу Донбасса, заявил его советник по вопросам безопасности Иван Апаршин, сообщил 13 мая ресурс «Донбасс.Реалии».

"С моей точки зрения, сегодня садиться за прямые переговоры между Украиной и Россией бесперспективно», — считает он.

Апаршин отметил, что Россия якобы не выполнила каких-то обязательств в отношении Украины.

Для возобновления переговоров Украине необходимо наработать пакет предложений, отметил он.

«Дальше уже с согласованным документом встречаться с Российской Федерацией, а, возможно, привлечь еще и другие страны, которые сегодня не входят в Евросоюз, но являющихся мощными игроками в мире и их влияние на Российскую Федерацию, в том числе, достаточно большое. Например, Китай», — заявил эксперт.

По его мнению, Украина начнёт выполнять Минские договорённости только после того, как ВСУ полностью займут территорию ДНР и ЛНР. Для окончательного решения «донбасского вопроса» украинским карателям потребуется примерно пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Николай Мельник заявил, что Апаршин делает заявления, которые не может напрямую делать Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина не может выполнить Минские соглашения, поскольку из-за этого на её территории появится «множество Донбассов».

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Отметим, украинская пропаганда продолжает считать Россию стороной конфликта в Донбассе, однако в реальности Россия выступает лишь одним из гарантов выполнения Украиной Минских соглашений.